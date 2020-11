Csillagászati áron kelhet el a különleges Sean Connery relikvia

A néhai Sean Connery használta az első James Bond-filmben a pisztolyt, amely egy decemberi hollywoodi árverés fénypontja lesz.

A félautomata Walther PP maroklőfegyver leütési ára elérheti a 150-200 ezer dollárt (45-60 millió forint) is - véli a december 6-i árverést szervező Julien's Auctions.

Scottish acting great #Connery, who passed away last month at the age of 90 at his home in the Bahamas, wielded the gun in 1962's "Dr. No."#SeanConnery #JamesBond https://t.co/jwF9S7tFKk

— The Daily Star (@dailystarnews) November 10, 2020