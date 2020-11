Csak most derült fény Ed Sheeran titkolt tehetségére

Ha nem énekelne, festményeiből is meg tudna élni.

Ed Sheeran brit popsztár egy festményét 40 ezer fontért (16 millió forint) árverezték el jótékony célra – közölték hétfőn az aukció szervezői.

A háromszoros Grammy-díjas angol énekes-dalszerzőnek első ízben került kereskedelmi forgalomba egy festménye. A kép a Dab 2 címet kapta, mivel Sheeran gyerekkora óta így hívja az édesapját. A 29 éves sztár már két festményt is odaajándékozott az apjának.

Ed Sheeran collectables - including his painting and childhood Lego - fetch £400k for charities https://t.co/SBzFF5MWBp

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 9, 2020