A Warner Bros. 3 milliárddal fogja be a kipenderített Johnny Depp száját

Megosztás Tweet



Nem hiába távozott egyetlen szóra a színész a Legendás állatokból, hiszen a fizetését így is megkapja.

Johnny Depp nem ölti többé magára Gellert Grindelwald szerepét a Legendás állatok-filmsorozatban - ezt maga az amerikai színész jelentette be múlt pénteken az Instagramon.

Azonban mint a The Hollywood Reporter megtudta, így is megkapja a filmért a teljes tíz millió dolláros (három milliárd forintos) fizetését, ugyanis a szerződésében van egy olyan záradék, hogy akkor is jár neki a sztárgázsi, ha a film valamilyen oknál fogva nem készült el. Pedig a színész csak egy apró jelenetet forgatott le a filmhez még szeptember elején.

A film elkészül, de nem Deppel, akit azután kért fel a stúdió a távozásra, hogy a színész első fokon elvesztette a The Sun brit bulvárlap ellen rágalmazás miatt indított perét.

A sztár azért perelte be a Sunt, mert a lap "feleségverőként" írt róla. Depp azonban tagadta, hogy bántotta volna volt feleségét, a nála 23 évvel fiatalabb Amber Heardöt. A színész megerősítette, hogy azt tervezi, fellebbez az ítélet ellen.

A stúdió korábban úgy nyilatkozott, hogy Grindelwald szerepére új színészt keresnek, akinek a rajongók szerint Colin Farrellnek kellene lennie, hiszen ő alakította elsőként a karaktert.