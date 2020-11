A Jurassic World: Dominion forgatásához 40 ezer vírusteszt kellett

Befejeződtek a Jurassic World 3 felvételei az angliai Pinewood Studios-ban. A hírt a rendező, Colin Trevorrow osztotta meg Twitteren.

Wrap on Jurassic World Dominion. All my gratitude to our extraordinary crew and cast. We made a family. pic.twitter.com/svD3yURmHw

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) November 7, 2020