Visszatért: Michael J. Fox ismét Marty McFly szerepében

A kétszeres Grammy-díjas rapper, Lil Nas X visszatér, ennek pedig megadja a módját. Az énekes Holiday című dalához készült karácsonyi videója pénteken debütál, de az előzetes már így is leleplezte az egyik nagy meglepetést.

A klip története szerint Lil Nas X visszautazik az időben, és a vadnyugaton köt ki, ahol aztán ő lesz az új Télapó. A cifra történet persze kikacsintás a Vissza a jövőbe-filmekre, így aztán nem olyan meglepő, hogy hirtelen Marty McFly szerepében, Michael J. Fox is feltűnik, aki arra figyelmezteti a rappert, hogy ne utazzon 2020-ba.

MY FIRST SINGLE IN ALMOST 2 YEARS “HOLIDAY” IS OUT THIS FRIDAY! pic.twitter.com/5quf8NHUO2

— nope (@LilNasX) November 9, 2020