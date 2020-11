Felütötte a fejét a koronavírus a Vaják forgatásán

A 2019-es évek szenzációjaként berobbant The Witcher című sorozat népszerűsége miatt a forgalmazó Netflix, azonnal berendelte az újabb nyolc epizódból álló évadot.

A Vaják második szériájának forgatása először márciusban állt le a járvány miatt, majd augusztusban tudták folytatni a felvételeket. Most pedig ismét kényszerszünetre megy a stáb, ugyanis négy embernek pozitív lett a koronavírustesztje.

Az érintetteket azonnal elkülönítették és karanténba helyezték, a forgatáson jelen lévőket pedig újratesztelik a biztonság érdekében. A munkálatok csak akkor folytatódhatnak, ha biztosítani tudják a további fertőzések megelőzését a stábtagok között.

Hey, the world is turned upside down — so thanks for the love and support for our little corner of it. We Witchers are okay. The health and safety of our crew and their families come first, and we will do whatever we need to do to protect them. We’ll be back soon. Xx

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 8, 2020