Hilary Duff nem rejtegeti a pocakját

Harmadik gyermekét várja a színésznő.

Pregnant Hilary Duff wraps another day of filming #Younger in NYC: https://t.co/0taqKS0KW7 — JustJared.com (@JustJared) November 6, 2020

Bár még mindig csak 33 esztendős, mégis olyan érzése van az embernek, hogy Hilary Duff jó előre letudta a "karriert", hogy aztán anyai feladatainak adja át a helyet.

A kétezres évek egyik legfelkapottabb énekes-színésznője elmaradhatatlan szereplője volt a korabeli romantikus tinifilmeknek. A Los Angeles-i tündérmese, a Sztár születik, a Tökéletes pasi lehet, hogy nem rengették meg a filmművészetet, de az akkori generációk mannaként fogyasztották.

Ugyanez igaz az énekesnői pályájára. Kicsit hasonlóan Mandy Moore-hoz vagy Jennifer Love Hewitthoz, négy nagylemeze is megjelent, ami nem kis teljesítmény.

Most New Yorkban szúrta ki egy lesifotós, amint tv-felvételre igyekezett. Láthatóan nem zavarta a jelenléte, integetett is a fotósnak - írja a Just Jared. Mostani házasságából második gyermeküket várják férjével, kislányuk, Banks kétéves. Hilarynek van egy korábbi házasságból származó nyolcéves kisfia is, Luca.