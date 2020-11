Apa lesz a Last Christmas jóképű sztárja

Megosztás Tweet



Henry Golding és felesége Instagramon jelentették be a gólyahírt.

Apa lesz Henry Golding, aki a Kőgazdag ázsiaiak főszerepében robbant be a köztudatba, de tavaly karácsonykor is ő uralta a mozikat, a Las Christmas című romantikus filmjével -írja a Just Jared.

A színésznek a való életre is kijutott a romantikából, hiszen már 2011-ben rátalált élete szerelmére, Liv Lóra, akit 2016-ban vett feleségül. Most pedig bejelentették, hogy úton van első gyermekük.

"2021 máris sokkal derűsebbnek ígérkezik" - írta a gyönyörű párját ölelő, leendő apuka a friss fotóikhoz, amin már a kikerekedett pocak is szembetűnő.