Kikotyogta a főszereplő – zöld utat kapott az Ünneprontók ünnepe 2

Vince Vaughn az Entertainment Tonightban elárulta, hogy ő és Owen Wilson is megkezdték a tárgyalásokat a stúdióval az Ünneprontók ünnepe folytatásáról.

A két jóbarát, akik Jeremyt és Johnt alakították a már-már klasszikusnak számító vígjátékban, nagyon örülnének, ha ismét egy kacagtató moziban szerepelhetnének, mivel mindig ez volt számokra a legfőbb szempont, hogy alakításukkal megnevettessék az embereket.

Vince Vaughn Says He and Owen Wilson Are Talking 'Seriously' About a Wedding Crashers Sequel​ https://t.co/K0Fir7Rb02

— People (@people) November 5, 2020