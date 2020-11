Fájdalomcsillapítóval adagolta túl az anya kétéves fiát

A Kaliforniában élő 22 éves nő, egy fentanilt tartalmazó, erős, kábítóhatású analgetikumot adott be gyermekének – számolt be a People Magazin.

A fentanilt a világ egyik leghalálosabb kábítószereként tartják számon, ami ötvenszer erősebb, mint a heroin. Nem megfelelő adagolása halálhoz vezet.

2-Year-Old Boy Died of Fentanyl Overdose Last Month -- and Now Mom is Charged with Murder

