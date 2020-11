Sokkoló felvétel: kis híján lenyelt két kajakost egy bálna

Julie McSorley és Liz Cottriel a kaliforniai Avalai Strandon voltak bálnalesen, ahol többed magukkal kajakoztak a nyugodt vízen, amikor egészen váratlan, és sokkoló dolog történt.

Egy másik kajakos videóra vette, ahogy a semmiből egyszer csak feltűnik egy púpos bálna, és első látásra úgy látszik, mintha bekapná a két nőt, akik után csupán a kajak marad fenn a vízen.

What started as a peaceful morning of kayaking turned into a close call for two friends at Avila Beach.

Video shows the pair appearing to almost be swallowed by a humpback whale.https://t.co/dJZulNZedN pic.twitter.com/JEyZibxjxi

