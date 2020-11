Maradona túlélte a kockázatos műtétet - orvosai bizakodnak

Sikeres volt a műtét, amelyet a minden idők egyik legjobb labdarúgójaként számon tartott Diego Maradonán végeztek el koponyaűri vérzés miatt kedden Argentínában.

"Sikerült eltávolítanunk a vérömlenyt. Diego jól viselte a beavatkozást. Már felébredt, és minden rendben van" - mondta sajtótájékoztatóján orvosa, Leopoldo Luque.

