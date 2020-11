Jeremy Irons egy asztalnál Hitlerrel

Jeremy Irons Oscar-díjas brit színész főszereplésével és német sztárstábbal filmesíti meg a München című bestsellert a Netflix.

A streamingszolgáltató a Robert Harris München című könyvét feldolgozó projekt címét angolul (Munich) adta meg a produkció bejelentésekor a Variety és a The Hollywood Reporter szerint.

