Ezek a hírességek már most karácsonyi lázban égnek

Nem lehet elég korán kezdeni az ünnepi készülődést, legalábbis néhányuk szerint.

A halloween végével vannak olyan sztárok, akik máris karácsonyi lázban égnek és bár tudják, hogy még korai, egyszerűen nem tudnak maguknak parancsolni – írja a People Magazin.

Ilyen például Mariah Carey, a karácsony koronázatlan királynője, aki november 1-jével elkezdte a készülődést és ezt meg is mutatta rajongóinak az "All I Want for Christmas" című dalával aláfestve.

Rögtön utána jön Kelly Clarkson is, aki már készen áll a Winifred Sanderson jelmezét, fadíszítésre cserélni.

A Jersey Shore valóságshow sztárja, Nicole "Snooki" Polizzi is a korai készülődés híve. Úgy veszi észre, hogy túl gyorsan elillannak az ünnepek, ezért szereti egy kicsit hosszabban megtartani a karácsonyt.

A híres divattervezőnek, Tan France-nek már hagyománnyá vált november elsején feldíszíteni a fát.

A Mad Man sztárjának, January Jonesnak a házában már a helyükön vannak a karácsonyi díszek. A fotóhoz viccesen hozzáfűzte: "Kövezzetek meg", hiszen ő is tudja, mennyire korán van még ehhez.

A modell és színésznő Vanessa Lachey, szintén már novemberben érzi az ünnepek közeledtét.

A Bír-Lak sztárja, Candace Cameron Bure idén extra korán, október közepén karácsonyi hangulatba csöppent, de az ő esetében egy reklámfilm forgatás miatt kerültek elő a díszek és a csinos ruha.

Az énekesnő Meghan Trainor, már halloween alkalmából, A Grincsből ismert Cindy Lou karakterének öltözött.