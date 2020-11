Gazdaggá tevő dzsinnt vásárolt – csúnyán átvágták

Megosztás Tweet



Megvette a lámpást, de hiába dörzsölte, a szerencse nem találta meg.

Egy Indiában élő orvos, körülbelül 30 millió forintot fizetett Aladdin csoda lámpásáért, ami végtelen milliókat ígért neki – számolt be a The Guardian.

A csalók "valódi" dzsinnt árultak és még egy trükköt is bevetettek, hogy az átverésük igazán hitelesnek tűnjön. Az adásvétel napján egy jelenetet is megrendeztek és megidézték a dzsinnt, amiről utólag kiderült, hogy az egyik bűnöző öltözött be, de az orvost könnyűszerrel sikerült rászedniük a csellel, aki ki is fizette a jelentős összeget.

Amikor a doktor hazavitte a lámpást és hiába dörzsölte, nem jött elő a dzsinn, rájött, hogy átverés áldozata lett, ezért feljelentést tett a rendőrségen. A hatóságok információi szerint, nem ez volt az első eset, hogy a csalók ezt a módszert használva loptak meg hiszékeny embereket.

Két embert előzetes letartóztatásba helyeztek az üggyel kapcsolatban, de a nyomozás még zajlik.