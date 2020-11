Boros Csaba nem hitt a szemének, mikor megérkezett a koronavírus-teszt eredménye

Megosztás Tweet



Nem hitte, hogy pozitív lesz, mivel napok óta nincsenek tünetei.

Boros Csabáról is kiderült, hogy megfertőzte a koronavírus, melyről a Talpra magyar keddi műsorában mesélt a zenész-műsorvezető. Csaba másfél hete érezte először, hogy ízületi fájdalmai vannak, a tünetek alapján pedig önkéntes karanténbe helyezte magát, és, mint beigazolódott, jól is tette. Bár az enyhébb tünetei napokkal ezelőtt elmúltak, a tesztje pozitív lett.

A biztonság kedvvért mondom elmegyek egy autós koronavírust tesztre, mert ezen a héten már teljes erővel bent leszek és itt van a nyakunkon egy csomó interjú. Hazamentem teljes nyugalomban, hogy most már minden oké, erre éjjel jön az email, hogy pozitív vagyok. Nem hittem a szememnek.

Csaba az eredmény kapcsán konzultált a háziorvosával, hogy mi a további teendő, illetve felhívta minden hallgató figyelmét, hogy most már tényleg, bárhol és bármikor megfertőződhet az ember, s bár az ő esetében egy erősebb nátha is komolyabb tüneteket okoz, másoknál súlyos szövődmény is kialakulhat.