Újszülött csecsemőt találtak a repülőtér mosdójában

Csecsemőt hagytak magára Katar fővárosának repülőterén. A csöppségre a légitársaság munkatársai bukkantak rá – számolt be a New York Times.

A személyzet értesítette a hatóságokat, akik azonnali nőgyógyászati vizsgálatot rendeltek el az Ausztráliába tartó járat női utasain.

"Órákon keresztül csak álltunk a kifutón, nem tudtuk miért. Aztán felszólították a nőket, hogy szálljanak le a gépről. Miután visszaengedték őket, láthatóan szorongtak és zavarban voltak" – mesélte az egyik utas.

