Johnny Depp hiába próbálkozik, feleségverő marad

Elvesztette a Sun brit bulvárlap ellen rágalmazás miatt indított perét Johnny Depp amerikai filmszínész.

Az 57 éves filmsztár azért perelte be a Sunt, mert a lap "feleségverőként" írt róla. Depp azonban tagadta, hogy bántotta volna volt feleségét, Amber Heardöt.

Johnny Depp WAS wife beater who abused Amber Heard, judge rules as The Sun wins trial https://t.co/q9cObEG6Uv pic.twitter.com/z5zW4MCj41

— The Sun (@TheSun) November 2, 2020