Jennifer Garner szakasztott mása a színésznő a Hirtelen 30-ból

A 28 éves Christa Allen különleges videóval készült a film rajongóinak.

Christa Allent nem hiába választották ki a Hirtelen 30 című filmhez, melyben Jennifer Garner gyerekkori énjét kellett alakítania.

A tini már akkor is hasonlított a színésznőre, aki 28 évesen már a szakasztott mása. A fiatal szépség most újraalkotta a film egyik ikonikus jelenetét, amikor Garner, alias Jenna Rink, a Pose magazin partijára készül Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody" című dalára.

Összehasonlításképpen, itt az eredeti verzió:

"Jennia Rink örökké!" - írta velősen posztjához Christa.

A film idén tavasszal ünnepelte 16. évfordulóját, melyről akkor még a romantikus vígjáték férfi főszereplője, Mark Ruffalo is megemlékezett -írja az MSN cikke.