Ez lenne a hosszan tartó házasság titka?

A híres színész és humorista erre esküszik.

Bob Newhart 57 éve él boldog házasságban kedvesével, Ginnyvel és elmondása szerint a nevetés az, ami hozzájárul kapcsolatuk hosszan tartó sikeréhez – írja a People Magazin.

A 91 éves komikus, egy kollégáján, Budy Hacketten keresztül ismerte meg kedvesét, majd 1963-ban összeházasodtak. Négy gyermekük született és mára tíz csodás unokával bővült a családjuk.

A színész így emlékezett vissza: "Buddy mondta, hogy talált számomra egy tökéletes lányt és randit szervezett le nekünk. Megígértette velem, ha egyszer gyerekünk születik, akkor róla fogjuk elnevezni. Ez így is lett, az egyik lányunk beceneve a Buddy lett."

A komikusnak nem csak a házassága, de a karrierje is említésre méltó, hiszen napjainkig aktívan színészkedik. Szerepelt a Mi a manó című filmben és a Titkok könyvtára sorozatban. Saját szituációs komédiája is volt, a The Bob Newhart Show címmel. Legutolsó szerepe egyike, Proton professzor karaktere volt az Agymenőkben, majd ezt követően Az ifjú Sheldon előzménysorozatban is visszatért a tudós bőrébe bújva.

Bob imádja a humort és ezzel egy kicsivel vidámabbá tenni mások napját, így esze ágában sincs még nyugdíjba vonulni a színjátszásból.