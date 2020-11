Agyonlőtték egy fegyveres rablás során a 30 éves filmsztárt

előtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység fantomja című tévésorozatból is ismerhettek a nézők – írta meg a Variety a 30 éves sztár ügynökének közleményére hivatkozva.

Hassellt vasárnap reggel lőtték le, feltehetően egy autós rablás során, de a részletek nem ismeretesek, mivel a nyomozás még folyik az ügyben.

Eddie Hassell, an actor who appeared in the Oscar-nominated film 'The Kids Are All Right' and NBC's sci-fi series 'Surface,' died Sunday after reportedly being shot in Texas during a carjacking https://t.co/wWye06V0su pic.twitter.com/nlzkPNgrjo

— The Hollywood Reporter (@THR) November 2, 2020