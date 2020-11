Jennifer Garner olyan öreg lett, hogy rá sem ismerni

Megosztás Tweet



Halloween alkalmából életre keltette a nagymama emojit.

Halloween kihozza a kreatív énjét minden szülőnek, pláne, ha többmilliós követője van az embernek. Most az amerikai színésznő Jennifer Garner gondolt egyet, és megelevenítette a közkedvelt chat-emojit, a “nagyit”.

Bár kora alapján még nem annyira indokolt a beöltözés, de aztán ahogy elkezdjük olvasni magát az Instagram-posztot, hamar kiderül, mi áll a háttérben.

s

Nem valószínű, hogy annyira megérzi a házikassza egy A-kategóriás hollywoodi színésznő mellőzöttségét a Covid idején, most Jennifer mégis az egyik közismert testápoló márka egy új termékét hirdeti a posztban - írja a Just Jared. De nem ám diszkrét módon! Miután a nagyi-emojit kedvenc chates karakterének írja le, utána hosszan méltatja a krém jótékony hatását, de olyan nehezen vállalható módon, ami az egyszeri rajongót is kétkedéssel tölti el.

Se nem elegáns, se nem indokolt. Majd Jen közli a követőkkel, ez csak egy kitalált mókázás, de higgyék el neki, hogy a krém ezzel ellentétben a valóságban tényleg csodákra képes.

Hogy aztán feltegye a végén az i-re a pontot, még azt is tudatja, hol lehet kapni a terméket.

Tényleg ennyire nagy a baj Garneréknél?