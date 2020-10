Születésnapján elevenedett Kim Kardashian előtt elhunyt édesapja

Valljuk be, bizarrul hangzik, mégis Kim Kardashian és testvérei könnyekig hatódtak azon az ajándékon, amit Kanye West ötölt ki 40. születésnapját ünneplő feleségének.

Egy szülinap keserédes lehet, ha egyik szerettünk, Kim esetében, az édesapa nem lehet jelen a családdal, de nem a Kardashian-West famíliában, ahol egy zsebbenyúlós "mágiával", pontosabban hologram segítségével megelevenedett Robert Kardashian, aki 2003-ban nyelőcsőrák következtében hunyt el.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020