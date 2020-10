Háromévesen elveszett a piacon – 44 év után talált rá ikertestvérére

Több, mint négy évtized telt el azóta, hogy Dél-Koreából egy amerikai család adoptálta a hároméves Denise McCarty-t, aki most ha virtuálisan is, de találkozott biológiai családjával, és ikertestvérével, akiről nem is tudta, hogy létezik.

A Korea Now magazin szerint Denise, akinek a születési neve Sang-Ae, 2016-ban járt az országban, ahol feliratkozott a Koreai DNS programra, melyre szülőanyja is a rá következő évben. Október elején pedig egyezést találtak.

Vermont Woman Reunites with Biological Family 44 Years After She Was Lost at a Market and Then Adopted https://t.co/WJ8npAYSq4

— MSN (@MSN) October 29, 2020