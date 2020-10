Drew Barrymore testdublőrt bérelt, míg elvonón volt

Megosztás Tweet



Hasonmással akarta elterelni a figyelmet.

A 45 éves filmsztárt ismét egy szupernek ígérkező vígjátékban, a The Stand In-ben láthatjuk legközelebb, amihez most előzetes is érkezett – írja a Just Jared.

A történet szerint, Candy Black (Barrymore) az ünnepelt színésznő dühkitörései és alkoholproblémái miatt egyéves elvonóra kényszerül, és hogy ezt titokban tudja tartani a nyilvánosság előtt, felbéreli a testdublőrét, hogy lépjen a helyébe, amíg ő végigcsinálja a rehabilitációt.

A film érdekessége, hogy Drew két szerepben is felfog tűnni a filmben, ugyanis hasonmását is ő alakítja majd egy leheletnyit elmaszkírozva.

A stábot gyarapítja többek között T.J. Miller (Szilícium-völgy), Holland Taylor (Két pasi - meg egy kicsi), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) és Leha Dunham (Csajok) is.

A vígjátékot decembertől vetítik azok a mozik, ahol ez megoldható, de online is elérhető lesz a járványhelyzetre való tekintettel.