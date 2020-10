Mindenkit megdöbbentett, ki csavarta el Adele fejét

Adele lefogyott 45 kilót az elmúlt két évben, de ez ugyebár nem újdonság! A most már karcsú 32 éves énekesnő ez idő alatt egy válást is átvészelt, 2019-ben ugyanis szakított Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született.

Várható volt tehát, hogy a Grammy-díjas díva mellet hamarosan feltűnik egy új férfi, csak arra nem gondolt senki, hogy egy rapper mellett talál rá a boldogság. Adele-ből nagy fogyása vélhetően előhozta a vadmacskát és úgy döntött, most egy teljesen más stílusú férfi mellett keresi a boldogságot.

