Így fog kinézni David Bowie az önéletrajzi filmjében

Bemutatták az énekes életéről szóló alkotás első előzetesét.

A 2016-ban májrákban elhunyt zenész életrajzi filmje első amerikai útjáról, az 1971-es turnéjáról fog szólni. Az énekes ekkor alkotta meg egyik legismertebb alteregóját, Ziggy Stardustot, és kiadta a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars című albumát, ezzel pedig az akkor fénykorát élő glam rock legsikeresebb művésze lett – írja a Variety.

A legendát Johnny Flynn alakítja, aki színészi karrierje mellett a zeneiparban is tevékenykedik. Bowie első feleségét, Angie-t pedig Jena Malone játssza majd. A rendezést Gabriel Range vállalta.

A Stardust november 25-én kerül az amerikai mozikba, de Bowie családja nem járult hozzá a film elkészítéséhez, sem pedig a zenész számainak felhasználásához, ezért sajnos egy műve sem fog felcsendülni az alkotásban.