Brad Pitt hoppon maradt - barátnője inkább a férjét választotta

Már két hónapja annak, hogy a TMZ lesifotósa egy fiatal német modellel fotózta le a francia Riviérán Brad Pittet. Ekkor derült ki, hogy Hollywood magányos sármőrére újra rátalált a szerelem.

Sajnos azonban az első látásra tökéletesnek tűnő románc kicsit sem volt egyszerű. Kiderült ugyanis, hogy Nicole,

aki bizonyos szögből szakasztott mása Pitt exfeleségének, Angelina Jolie-nak, valójában férjnél van.

Brad Pitt and His Girlfriend Nicole Poturalski Just Broke Up After Two Months of Dating https://t.co/YuLTOrG27L

— Cosmopolitan (@Cosmopolitan) October 28, 2020