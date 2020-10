Jennifer Lopez és Armie Hammer összeházasodik

Megosztás Tweet



Készül 2021 egyik legizgalmasabb romantikus vígjátéka.

Jennifer Lopez és Armie Hammer a Shotgun Wedding című romantikus vígjátékban tér vissza a filmvászonra. A produkció a Lionsgate stúdióban készül a Variety hírportál szerint.

Lopez és Hammer a filmben házasodni készül, és már a családjaik is gyülekeznek az eseményre, ám nem elég, hogy elhidegülnek, mire a ceremóniára sor kerülne, a lakodalom egész népét túszul ejtik. A kalandos történetben a párnak meg kell mentenie szeretteit, miközben egymást is alig viselik el.

A filmet Jason Moore rendezi Mark Hammer és Liz Meriwether forgatókönyvéből. A forgatás várhatóan jövő év elején kezdődik.

Lopez legutóbb A Wall Street pillangói című filmben szerepelt a filmvásznon, és alakításáért Golden Globe-díjat kapott. Hamarosan egy másik eskükői témájú produkcióban, a Marry Me című zenés filmben is szerepel, amelyben Owen Wilson alakítja partnerét, továbbá a The Godmother című bűnügyi filmben is forgat, amely a kokainkirálynő, Griselda Blanco életéről szól.

Armie Hammer a Szólíts a neveden! sikere után a közelmúltban A Manderley-ház asszonya című Hitchcock-klasszikus új feldolgozásában, a Rebecca című Netflix-produkcióban tűnt fel.