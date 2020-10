Anyuka lett a Twilight porcelánbőrű vámpírja

Megosztás Tweet



Maggie Grace egészséges kisfiúnak adott életet.

A színésznő, aki a Lostban debütált, és a Twilight vámpírcsapatát is erősítette, majd az Elrabolva sorozatban Liam Neeson lányát alakította, közösségi oldalán számolt be pár hónapja a gólyahírről, most pedig ugyanott mutatta meg újszülött kisfiát – írja a Just Jared.

Bár Maggie Grace nem osztott meg túl sok információt a rajongókkal, azért az apróságról készült fotóval ő is beszállt a választásra buzdító sztárok sorába.

Maggie 2017-ben ment feleségül a Two Bit Circus szórakoztató parkokat alapító cég vezetőjéhez, Brent Bushnellhez.