Tragédia: Elhunyt Jamie Foxx húga

A világhírű színész testvére 36 éves volt.

DeOndra Dixon október 19-én halt meg és bár a halál okát nem közölték a nyilvánossággal, az tudható, hogy Jamie húga Down-szindrómás volt, 2011-től pedig egy nemzetközi Down-szindrómásokat támogató alapítvány nagykövete volt – számolt be a TMZ.

Foxx egy szívhez szóló Instagram posztban emlékezett meg testvéréről, melyben kiemelte mennyire életvidám volt a kishúga, és hogy imádott táncolni. A színész biztos benne, hogy most a mennyországban is ugyanúgy táncol, csak most már szárnyakon.