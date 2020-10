Keanu Reeves és barátnője olyanok, mint egy hollywoodi szerelmes film

Keanu Reeves és Alexandra Grant fülig szerelmesek, és ezt le sem tagadhatnák. Ami pedig az életüket illeti, ránézésre épp olyan átlagos, mint bármelyik hétköznapi páré, amiért Reeves csak még inkább szerethető tagja a sztárvilágnak.

A pár jelenleg Berlinben tartózkodik, ahol Keanu a Mátrix legújabb részét forgatja, melyekre minden reggel Alexandra viszi el autóval kedvesét. Ami pedig egyik nap sem maradhat el a lesifotósok hada ellenére sem, az egy szívet melengető búcsúcsók - állapítható meg a Dailymail képei alapján.

Keanu Reeves reveals brand new buzz cut as actor is dropped off at his hotel during Matrix 4 https://t.co/WWTvHtOvnd

