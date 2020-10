Elképesztő: ejtőernyő nélkül ugrott, de túlélte

Ejtőernyő nélkül ugrott a tengerbe egy 40 méter magasan szálló helikopterből egy brit férfi, hogy Guinness-rekordot állítson fel ebben a kategóriában.

A 34 éves John Bream, akit Repülő halnak is becéznek és egykoron a brit hadseregben ejtőernyőse volt, a Portsmouth közelében fekvő Hayling-szigetnél ugrott hétfőn a tengerbe, sebessége elérte az óránkénti 130 kilométert.

This falling man is John Bream, aka the Flying Fish.

He's just attempted to break the world record for the highest jump without a parachute into water.

He fell 130ft (40m) in about four seconds and hit the water at around 80mph (130km/h). ( PA)https://t.co/o49PbfNVTT pic.twitter.com/LAoOQud9wl

