A Pókember megerősítette: jön a harmadik rész

A színész épphogy befejezte az Uncharted című videojáték adaptációról készült filmet, máris belevág a Pókember széria forgatásába – számolt be róla az Entertainment Weekly.

Holland kézhez kapta a forgatókönyvet, amit Instagramon is megosztott a követőivel, de megígérte, hogy ezúttal nem fog elspoilerezni semmit. Tomról ugyanis tudni illik, hogy könnyen kikotyog információkat a Marvel Moziverzum filmjeiről.

Tom Holland has the script for Spider-Man 3!!! @TomHolland1996 #spiderman #spiderman3 #tomholland pic.twitter.com/cnc4ERC8xq

— The Cosmic Wonder | Warren (@CosmicWarren13) October 26, 2020