Így néznek ki 27 évvel később a Jurassic Park eredeti sztárjai

Újra dínós filmben játszanak, melynek alkalmából csináltak a rajongóknak egy közös szelfit.

Egy évvel ezelőtt jelentették be, hogy a Jurassic World harmadik, egyben lezáró részében visszatér az első gárda, Jeff Goldblum, Laura Dern és Sam Neill a vászonra. A rajongók legnagyobb örömére most először ennyi év távlatában a három főszereplő egy közös képet osztott meg – számolt be az Entertainment Weekly.

A fotóval a 2014-ben elhunyt színész és rendező, Richard Attenborough előtt tisztelegnek, aki az 1993-as Jurassic Parkban, John Hammond-ot alakította, a látványpark építtetőjét.

Az új film, a Jurassic World: Világuralom címet kapta, a forgatásokat pedig már februárban elkezdték, de a koronavírus-járvány itt is megakasztotta a projekt működését, ezért a várható premierdátum is csúszott. A jelenlegi állás szerint 2022. júniusában kerülhet leghamarabb az amerikai mozikba.

Természetesen Chris Pratt és Bryce Dallas Howard visszatérnek, de ezúttal Goldblum, Dern és Neill is becsatlakozik az akciójelenetekbe. A rendező, Colin Trevorrow ötlete volt összerántani a régi stábot és az újat, mert saját elmondása szerint, egy felejthetetlen finálét szeretne a filmsorozat lezárásának.

