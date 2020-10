Össztűz alatt Gerard Piqué, Shakira párja

Ugyan a Barcelona otthon megverte a Ferencvárost a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, ez nem volt gyógyír sem az előtte való bajnoki vereségre, sem az utána következő események tükrében.

A koronavírus-járvány a legnagyobb klubok költségvetését is felborították, hiszen hatalmas bevételkiesést jelent nézők nélkül játszani a meccseket. A hirdetők sincsenek adakozó kedvükben ilyen időszakban, így a focisták csillagászati fizetését már több topklubnál elkezdték lejjebb faragni. Ez alól a Barcelona sem volt kivétel.

