Ennyi volt? Kate Beckinsale kilenc hónapig volt együtt szeremével

Már nem követi egymást az Instagramon a Pearl Harbour, valamint az Underworld-filmek 47 éves sztárja, Kate Beckinsale, és 23 éves kedvese, a zenész Goody Grace.

Goodynál ugyan még látható egy korábbi szülinapi köszöntő Kate számára a saját oldalán, de ezt leszámítva mintha soha nem is ismerték volna egymást.

Kate Beckinsale Seemingly Splits from Goody Grace as Actress Unfollows Singer on Instagram​ https://t.co/nr5zvCjaBo

— People (@people) October 23, 2020