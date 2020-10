Feldolgozhatatlan Elvis unokájának halála - így emlékezik Benjamin édesanyja

Megosztás Tweet



Most ünnepelné 28. születésnapját.

Benjamin Keough Lisa Marie Presley és Danny Keough amerikai zenész fia júliusban vetett véget önkezével az életének. A családot érthetően teljes sokként érte a tragédia, mivel a 27 éves fiú nem adta jeleit annak, hogy öngyilkosságra készülne.

A család a mai napig értetlenül áll történtek előtt, mely örökre megváltoztatta az életüket.

"Te szépséges-szépséges angyal, imádtam a földet, amin e világon jártál és most a mennyekét is. A szívem és a lelkem veled ment. A fájdalom mélysége fojtogató nélküled minden nap minden pillanatában. Sosem leszek már ugyanaz" - írta egy régi családi fotó mellé Lisa Marie Presley, akinek fia 28. születésnapját ünnepelné.

A People magazin cikke szerint Benjamint Gracelandben temették el a hónapban nagyapja, Elvis Presley és a család néhai tagjai mellé.

Keough testvére Riley Keough színésznő, apja Danny Keough, aki 1994-ben vált el Lisa Marie Presley-től, Elvis lányától. 2012-ben Keough és testvérei is szerepeltek abban a videóban, melyben Lisa Marie egy archív felvétel segítségével “duettet” énekelt Elvisszel, az énekes 1954-es I Love You Because című dalát adták elő.