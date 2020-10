101 éves korában elhunyt az igazi Hófehérke

Elhunyt Marge Champion, az igazai Hófehérke. Az 1919-ben született Margét hamar magával ragadta Hollywood csillogása, akinek édesapja a sztárok tánctanára volt.

Így keveredett Walt Disney elé is, az akkor még tinédzser Marge, akit egy csapat férfi figyelt meg hetekig, hogy mozgását a legélethűbben tudják a készülő Hófehérke filmhez meganimálni – írja a The Hollywood Reporter.

Marge Champion, who served as the real-life model for Snow White, then teamed with her husband and dance partner, Gower Champion, for Broadway musicals, television shows and movies, has died https://t.co/MPQmgXhkki pic.twitter.com/TyKNWCUY7u

