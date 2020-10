Partizni ment az anyuka, kétéves kisfia közben meghalt a forró autóban

Megosztás Tweet



Húsz év börtön kapott a 21 éves nő.

Montana Toddler Died in Hot Car After Mom Attended Party, Then Overslept — and Mother Gets 20 Years​ https://t.co/zRI50beEtM — People (@people) October 20, 2020

Ashley Howard 19 éves volt, és barátai meghívták egy házibuliba, amivel nem is lett volna nagy baj, a fiatal anyuka azonban ahelyett, hogy mondjuk a nagyszülőkre bízta volna kétéves kisfiát, a kocsiban hagyta őt tizennégy hosszú órára.

Az eset 2018-ban történt, a kis Caleb pedig nem élte túl az átbulizott napot, mivel a tizennégy órából nyolcban igazi hőség volt, és a nap betűzött a kocsi ablakán. Két hónappal ezelőtt az anyát bűnösnek találta a bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában, most pedig kihirdették az ítéletet is, mely húsz év börtönt jelent Ashley Howard számára - számolt be róla a People magazin.

Howard egyébként nem vallotta magának bűnösnek, annak ellenére sem, hogy 2018 június 25-én este magára hagyta gyermekét az autóban, és egészen másnap délután egyig nem nézett rá. Az anya akkor kórházba szállította a kisfiút, akinek addigra már 41,6 fokos volt a testhője.

Caleb két nappal később hunyt el, a hivatalos jelentés szerint hőgutát kapott.