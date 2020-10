Harry herceg csúnyán átverte Erzsébet királynőt

Megosztás Tweet



Harrynek nem kell a szomszédba mennie, ha humorról van szó, de azt senki nem gondolta volna, hogy a brit uralkodóház feje is kerülhet a herceg célkeresztjébe.

Nyilvánosan tette nevetség tárgyává nagymamáját a sussexi herceg és erre most Bryan Kozlowski Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain's Longest Reigning Monarch című könyvből derült fény – számolt be a Marie Claire.

A könyv írójának elmondása szerint, évekkel ezelőtt a királynő unokáit kérte meg, hogy vezessék be a mobiltelefonok varázslatos világába és tanítsák meg neki, hogyan írhat sms-t, hogy tartani tudja a családdal a kapcsolatot.

A hercegnek több se kellett, amint a nagymamája nem figyelt, egy felettébb vicces hangposta üzenetet mondott fel a királynő telefonjára.

Hé, mizu? Itt Liz! Sajnálom, de most nem a trónon ülök. Ha Fülöpöt keresed, nyomd meg az egyest, Károlyt a kettesen éred el, ha pedig a corgikkal beszélnél, a hármas melléket használd.

Azt nem tudni, hogy II. Erzsébet mikor észlelte a csínyt, illetve azt sem, hogyan reagált rá, de ezt az üzenetet, mi is szívesen meghallgatnánk!