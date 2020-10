Baby Yoda viszi a prímet a The Mandalorian új előzetesében

Megosztás Tweet



Már a premierre sem kell sokat várni!

Don't miss a moment of #TheMandalorian! this Tweet to receive a reminder when each new episode starts streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/mLNX8NPGeh — The Mandalorian (@themandalorian) October 19, 2020

2019 decemberében az egész világ Baby Yoda lázban égett, ugyanis egy igazi sikerbombát dobtak le a The Mandalorian névre keresztelt szériával.

A sorozat hatalmas népszerűségnek örvend a Star Wars-rajongók körében és már nem is kell sokáig várni, ugyanis október 30-án debütál a Disney Pluson a második évad, ami nyolc részből fog állni – írja a Collider.

A visszaszámlálás már elkezdődött, a készítők pedig egy igazán akciódús kedvcsinálóval szítják tovább a tüzet, amiből már az is kiderült, miről fog szólni a következő fejezet: A messzi-messzi galaxisban a mandalori útra kel, hogy felkeresse klánja fennmaradt tagjait.

A második évadot hatalmas várakozás övezi, ugyanis az elmúlt hónapokban több pletyka is szárnyra kapott a sorozatban feltűnő új színészek kilétéről. Az egyik ilyen Ahsoka Tano, aki Anakin Skywalker padawanja volt és a két animációs sorozatban, A klónok háborújában és a Lázadókban már bemutatkozott, most pedig élőszereplős változatban is megmutatja magát, méghozzá Rosario Dawson szereplésével. A másik ilyen karakter, aki szintén visszatérő szereplője a Star Wars világának, Darth Maul, a híresztelések szerint ő is beköszön a The Mandalorian második szériájába.

A készítő Jon Favreau és a mandalorit megformáló Pedro Pascal már megrebegtették, hogy akár egy mozifilmet is el tudnának képzelni a sorozat kiegészítése képpen, persze erre még semmi garancia nincs, de izgatottan várjuk lesz-e belőle valami.