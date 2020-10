A súlyos beteg Selma Blair sziporkázott a Doktor Szöszi-találkozón

Megosztás Tweet



Reese Whiterspoon összecsődítette a csapatot, és persze a sclerosis multiplexel élő Selma sem mondott nemet.

19 évvel ezelőtt mutatták be a Doktor Szöszi című film első részét, a 44 éves színésznő pedig ennek alkalmából szervezett egy találkozót a szereplőgárdával, természetesen online keretek között, a járványhelyzetre való tekintettel – írja az Entertainment Weekly.

A konferenciabeszélgetésbe bekapcsolódott Reesen kívül még Luke Wilson, Jennifer Coolidge, Holland Taylor, Matthew Davis, Ali Larter, Alanna Ubach és Jessica Cauffiel is, így szinte teljes volt a csapat. Nagy meglepetés volt Selma Blair jelenléte, aki évek óta küzd a sclerosis multiplexel, aminek ellenére sziporkázó poénokkal szórakoztatta kollégáit.

A virtuális találkozón sokat nevettek, nosztalgiáztak, sírtak, persze csak örömükben, és még a film egyik jellegzetes részletét is újrapróbálták, vagyis: Hajol és feszít!

Hamarosan pedig újra együtt dolgozhatnak, bár pontosan még nem tudni, hogy kik térnek vissza a következő részben.

A Metro-Goldwyn-Mayer már egy éve hivatalosan is bejelentette, hogy elkészíti a film harmadik részét, ami 2022 májusában érkezhet a mozivászonra. Reese Whiterspoon újra Elle Woods szerepébe bújik tehát, de ezúttal a produceri feladatokat is rábízzák. Mellette Luke Wilson is várható a folytatásban, aki már sokszor említette, milyen szívesen visszatérne Elle kedvesének karakterébe.