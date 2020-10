Majdnem George Clooney kapta Noah szerepét a Szerelmünk lapjaiban

Már 16 éve annak, hogy Nicolas Sparks fantasztikus regényét filmre vitték, és a romantikus mozik egyik kedvenc párosát alkotta meg Rachel McAdams, valamint Ryan Gosling.

Az elmúlt években sok kulisszatitok kiderült a filmről, például hogy a főszereplők a kezdetekben ki nem állhatták egymást. Most azonban George Clooney is lerántotta egyről a leplet, aki Paul Newmannel együtt szerepelt volna a 2004-es filmben - írta meg az Independent.

