A Főnök lelép, ha Trump nyer – vannak, akik nem marasztalnák

Mint ismeretes, az amerikai szórakoztatóipar, benne Hollywood és a zeneszakma javarészt demokrata szimpatizáns. Így van ez Bruce Springsteennel, azaz a Főnökkel is.

Most többek között a Breitbart is lehozta, hogy amint nyer Trump a novemberi elnökválasztáson, úgy a legendás énekes-gitáros az első induló géppel emmigrál Ausztráliába.

"Imádom Ausztráliát! Szeretem az embereket, a vidéket, és jó kis motorutak vannak arrafelé. Ha Trump nyer, bár szerintem ez kizárt, akkor fent leszek az első Ausztráliába tartó gépen!" - nyilatkozta Bruce Springsteen,

Bruce Springsteen: I'll be "on the next plane" to Australia if Trump wins https://t.co/Zh8NKmv3JR pic.twitter.com/mbBrKalVdl

— The Hill (@thehill) October 16, 2020