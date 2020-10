Emiatt vált meg Bradley Cooper a Csillag születikes gitárjától

Megosztás Tweet



Jótékony célra ajánlotta fel, ahogy Taylor Swift is.

Taylor Swift, Bradley Cooper és Keith Urban is adományozott egy-egy gitárt a Christie's által szervezett árverés számára, amelynek bevételével a countryzenei ágazatnak a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkavállalóit akarják támogatni.

Swift az aláírásával díszített fekete akusztikus Gibson gitárját ajánlotta fel, amelyen szeptemberben új, Betty című számát mutatta be. Az énekesnő kilenc fellépőruháját is árverésre bocsátja. A kollekció 25-40 ezer dolláros (8-12 millió forintos) áron is elkelhet a Christie's becslése szerint.

Cooper azt a gitárt adta oda a jótékony célra, amelyen a Csillag születik című filmjében játszott. Az elektromos hangszer 2-4 ezer dollárt (621 ezer-1,2 millió forintot) érhet.

A csütörtökön kezdődött aukció október 29-ig tart. A teljes hasznot a countryzenei akadémia koronavírus áldozatait segítő alapítványa kapja, amelyet a nashville-i központú zenei ágazatban dolgozók megsegítésére hoztak létre.

"Amikor tavasszal a pandémia lecsapott, nagyon súlyosan érintette Nashville-t. Az árveréssel a művészek segítenek az ágazat dolgozóin, a turnék buszsofőrjein, a koncertek technikusain, munkásain, egyéb szolgáltatóin"- hangsúlyozta Nancy Valentino, a Christie's szakértője.

Az aukción Dolly Parton cimbalmára és Sheryl Crow Baldoni harmonikájára is lehet licitálni. Tim McGraw F131 Hellcat motorját, Carrie Underwood pedig azt a ruháját ajánlotta fel, amelyet szeptemberben, a nashville-i countryzenei díjátadón viselt.