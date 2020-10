Sandra Bullock és Ryan Reynolds újra együtt romantikázik

Megosztás Tweet



A két sztár legutoljára a 2009-es Nász-ajánlat című romantikus vígjátékban játszott együtt.

A People magazin információi szerint, a Beépített szépség sztárja már igent mondott az új filmre és elképzelhető, hogy Ryan alakíthatja majd partnerét.

A történetben az 56 éves Sandra, egy írónőt alakít majd, aki rájön, hogy az egyik romantikus regényében kitalált városka valójában létezik, így nyomban elindul felfedezni a települést, ahol számtalan kaland és izgalom vár rá egy jóképű férfi társaságában.

Ha minden igaz, a titokzatos úriembert alakítaná Reynolds, bár hivatalosan erről még nem közöltek hírt, azonban a készítők őt szemelték ki a szerepre. A kérdés csak az, hogy a Deadpool színésze elfogadja-e az ajánlatot.

A készülő, The Lost City of D produkcióban Bullock nem csak színésznői, hanem produceri feladatokat is ellát majd. A rendezéséért egy testvérpár, Aaron és Adam Nee felel (Masters Of The Universe, Band of Robbers).