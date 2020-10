Botrány: Phil Collins párja titokban hozzáment egy másik férfihoz

Phil Collins Booting Ex-Wife Out of Home After Alleged Secret Wedding https://t.co/DphopBWFxC

Elmérgesedett a viszony Phil Collins és exfelesége, Orianne Cevey között. A pár 1999-ben házasodott össze, majd 2008-ban elváltak, mely a brit sztárválások között is csúcsot döntött, hisz Collinsnak akkor közel 47 millió dollárjába került a szakítás.

A történetük 2016-ban folytatódott, amikor Phil kibékült exfeleségével. Mindeddig pedig mindenki azt gondolta, hogy minden szép és jó, vélhetően Collins maga is, aki most jött rá, hogy gyermekei anyja augusztusban titokban férjhez ment.

Aki nem tudja követni a történéseket, Phil cipőjében jár, akinek eszébe sem jutott, hogy Orianna életében más férfi is lehet. Arra egyelőre a TMZ-nek sem volt magyarázata, hogy Orianne hogyan képzelte új házasságát, illetve azt, hogy ezt miképpen fogja tudni eltitkolni Phil elől.

