Börtönbe vonul Morgan Freeman

Új sorozat indul a History műsorán Great Escapes with Morgan Freeman címmel. A széria a világtörténelem legemlékezetesebb szökéseit mutatja majd be lépésről lépésre a 83 éves színész segítségével – írja a Deadline.

A csatorna egyelőre hat részt rendelt be, epizódonként egy órát. A műsor, a földkerekség leghíresebb fegyintézeteibe kalauzolja majd el a nézőket, mint az Alcatraz, a Sing Sing, a Rikers Island vagy a Leavenworth.

‘Great Escapes With Morgan Freeman’: New History Series To Look Back At Infamous Jailbreaks – MIPCOM https://t.co/C3OBLyLJpy

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 12, 2020