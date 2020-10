Belehalt nevelőszülei brutális kínzásába a nyolcéves kislány

A Texas állambeli Daniel és Ashley Schwarz arra kényszerítette a nyolcéves Jaylin Anne-t, hogy a hőségben trambulinon ugráljon. A kislány kiszáradásban hunyt el – számolt be a People magazin.

A helyi szervek nyomozást indítottak az ügyben, miután augusztus 29-én a család otthonában halottnak nyilvánították Jaylint. Kiderült, hogy a kislányt büntetésből étlen-szomjan ugráltatták az augusztusi 40 fokban, míg a trambulinban megközelítőleg 65 fok uralkodott.

